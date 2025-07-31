بينها المطارات والمترو والبصرة.. السومرية تفتح ملفات مهمة مع لجنة نيابية

اعتبرت رئيس والاتصالات النيابية ، الخميس، أن فصل المطارات عن شركة الملاحة وارجاعها مركزيا يعود لأسباب غير مقنعة، وفيما أشارت الى أن الحظر الأوروبي على الخطوط العراقية يخسر الدولة خسائر متراكمة، أكدت توقف مشروع .

وقالت البجاري خلال حديثها لبرنامج "علنا" الذي تبثه ، إن "بواخر قليلة وهو ناقل ينقل البضائع الى وينقل من البحر"، كاشفة "طالبنا بأن يكون هناك دعم لشراء اسطول لشركة النقل البحري وتكون هي ".

وبشأن وضع المطارات، قالت البجاري "لازلنا في طور البناء ولم نحصل على النتائج الحقيقية التي ترضي الطموح"، معتبرة أن " بشأن المطارات والخطوط الجوية غير مستقرة".

وأضافت "المطارات تم ربطها بالملاحة وصار تمويلها ذاتيا تقريبا 13 مليارا او اكثر"، مضيفة "لظروف غامضة ولأسباب غير مقنعة تم فصل المطارات عن شركة الملاحة وارجاعها مركزيا، وهذا يعرقل العمل ونحن رفضنا هذا الاجراء".

وعن الحظر الأوروبي على الخطوط العراقية، قالت البجاري "الحظر الأوروبي بدأ عام 2015 وهناك معايير والتزامات المفروض تعمل عليها الدول"، مستدركة "لكن حتى الان لم تقدر تنهض بالمطار والخطوط الجوية والأنظمة والمعايير".

واعتبرت أن "السبب تهاون وعدم قدر على إدارة الملف"، مشددة بالقول "عدم السعي لرفع الحظر الأوروبي هو ملف فساد الغاية منه فائدة الشركات الأخرى ويخسر الدولة بخسائر متراكمة وهناك ملف سوء إدارة".

وحول مشروع ، قالت رئيسة والاتصالات النيابية، "أكثر من 10 سنوات هو موجود وتم نقله من أمانة بغداد الى النقل ومن ثم عاد الى الأمانة"، موضحة " أعلن انه مشروع استثماري وفيه 6 مسارات وكان مشروعا كبيرا جدا ومبهرا".

وتابعت "هذا المشروع تم احالته الى ائتلاف شركة سويسرية وتوقف المشروع".

الى ذلك، اعتبرت البجاري أن " تموت عطشا والمياه في المحافظة ملوثة وقليلة"، كاشفة "هناك مشاكل صحية يعاني منها سكان ".