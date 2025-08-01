الرافدين يطلق الأرباح: على المستفيدين مراجعة فروعنا لاستلام مستحقاتهم

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "بدا بصرف الفوائد النصف سنوية لحملة الإصدارية الثانية من سندات إنجاز ضمن التزامه بتعهداته تجاه المستثمرين وتعزيز ثقافة الاستثمار في الأدوات ".وأكد ان "سندات إنجاز تعد من أكثر خيارات الادخار امانا وربحية حيث تتيح للمواطنين والمستثمرين فرصة الحصول على عوائد ثابتة ومجزية مع ضمان حكومي بعيدا عن تقلبات الأسواق والمخاطر غير المحسوبة".تفاصيل السندات:• سند بقيمة 500,000 دينار بعائد سنوي 6.5% لمدة سنتين (تدفع كل 6 أشهر)• سند بقيمة 1,000,000 دينار بعائد سنوي 8.5% لمدة أربع سنوات (تدفع كل 6 أشهر)ودعا المصرف الى "مراجعة أقرب فرع لاستلام مستحقاتهم"، مشيرا إلى أن "الصرف يتم عبر آلية سريعة ومنظمة تضمن الراحة والدقة".