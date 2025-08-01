عاجل - مصرع واصابة 20 زائرا بحادث مروع شمالي بغداد (صور)

وقال المصدر لـ ، ان "حادثا مروريا وقع بين سيارة نوع باص تقل زوارا إيرانيين وعجلة صالون مدنية على شمالي قرب قضاء ، ما اسفر عن احد الزائرين واصابة 19 اخرين بجروح متفاوتة".وأضاف ان "قوات امنية طوقت مكان الحادث، فيما باشرت عجلات الإسعاف بنقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".