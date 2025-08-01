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"اب اللهاب".. ما سيحصل في العراق خلال هذا الشهر وفق التوقعات؟

محليات

2025-08-01 | 06:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;اب اللهاب&quot;.. ما سيحصل في العراق خلال هذا الشهر وفق التوقعات؟
3,614 شوهد

السومرية نيوز – محلي
نشرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها المناخية مع دخول العراق لشهر اب الذي يوصفه العراقيون بـ"آب اللهاب".

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شهر آب (أغسطس) يعد من أكثر شهور السنة تطرفا مُناخيا في العراق، وهو آخر شهور الصيف، ويُصنّف ضمن ذروة فصل الصيف من حيث درجات الحرارة وطبيعة الكتل الهوائية السائدة".
وأضافت "يتميز الشهر بعدة خصائص مناخية بارزة:
-ارتفاع درجات الحرارة
يُسجل آب عادةً أعلى درجات الحرارة خلال السنة، وغالبا ما تتجاوز 50°م في مدن الجنوب والفرات الاوسط، بتأثير امتداد المنخفض الحراري السطحي المصحوب بكتلة هوائية شديدة الجفاف.
-استقرار عام مع فرص لحالات جوية نادرة
تسود في آب أجواء مستقرة وسماء صافية إلى في أغلب الأيام، غير أن بعض السنوات تسجل نشوء حالات جوية محدودة وضعيفة التأثير… ناتجة عن:
ـ اندفاعات علوية باردة عرضية في طبقات الجو العليا من جهة الشام أو تركيا.
ـ أو نشاط نسبي للرياح الموسمية الجنوبية الشرقية عبر الخليج العربي، مما يؤدي إلى زيادة في الرطوبة النسبية في طبقات الجو الوسطى والعليا.
وتؤدي هذه العوامل إلى تكون سحب ركامية محلية، خصوصا في مناطق شمال ووسط البلاد، يصاحبها هطولات مطرية خفيفة إلى معتدلة أحيانا، وعواصف رعدية محدودة، خاصة فوق المرتفعات.
ويسجل في بداية الشهر عادة نشاط الرياح الشمالية الغربية في أغلب الأوقات، خاصةً في مناطق الجنوب والبادية الغربية، مثيرة لغبار محلي أو تتسبب في تصاعد موجات غبار عالقة.
وفي نصفه الثاني يشهد هدوء الرياح وسكونها احيانا مع موجات رطبة خصوصا جنوب العراق.
-طول فترة الإشعاع الشمسي
ويتميز آب باستمرار الإشعاع الشمسي القوي وطول ساعات النهار نسبيا، ما يعزز التسخين السطحي ويزيد من شدة الحرارة، رغم بدء الانخفاض البسيط في طول النهار مع اقتراب الاعتدال الخريفي.
-بوادر تحول تدريجي في النصف الثاني:
في بعض السنوات، وخاصة خلال النصف الأخير من الشهر، تبدأ إشارات أولية لتحول تدريجي في ديناميكية الغلاف الجوي، مثل تراجع بسيط في قيم الضغط السطحي أو تحرك التيار النفاث العلوي، إيذانا بقرب الدخول في فترة التحول الموسمي باتجاه الخريف.
وتوقعت الهيئة ما يلي:
النصف الأول:
من المتوقع أن يكون الشكل العام لدرجات الحرارة في بداية هذه الفترة قريب وحول المعدلات العامة، نتيجةً لأستمرار تاثير النظام الجوي الصيفي في المنطقة، وإندفاع كتل هوائية حارة.
ولا يستبعد قبل نهاية النصف الاول أن نتأثر بموجة شديدة الحرارة.
ومع نهاية الثلث الاول من الشهر، متوقع بداية تقلبات اتجاه الرياح السطحية، يرافقه بداية تأثير موجة رطوبة في المنطقة الجنوبية وبعض مدن الوسط حيث تتحول الرياح احيانا الى جنوبية شرقية او ساكنة.
وتتشكل على اثرها كتل من السحب تزداد كثافتها احيانا و(فرص) لأمطار خفيفة رعدية في شمال وشرق البلاد .
النصف الثاني:
ما بعد منتصف الشهر :
يتوقع خلال هذه الفترة أن تشهد المنطقة عموما تقلبات حرارية سريعة ما بين الإرتفاع والإنخفاض ومنها قد يكون شبه نادر من حيث الإنخفاض في درجات الحرارة مع استمرارها حول المعدل العام.


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