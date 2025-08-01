انطلاق اول رحلة بحرية لنقل زائري الاربعينية الى العراق

وتقول وسائل اعلام إيرانية ان الرحلة نُفذت بواسطة سفينة تابعة للقطاع الخاص مزودة بتسهيلات خاصة، ونظرًا لاستقبال الحجاج، فقد أُتيحت إمكانية تنظيم هذه الحركة بشكل يومي.وأكدت انه يمكن للناس التقدم بطلبات الحصول على التذاكر شخصيًا أو عبر الإنترنت"، مشيرة الى انه ستكون هناك رحلتان يوميا، تستغرقان ما بين ساعتين إلى ساعتين ونصف، وبطاقة استيعابية تبلغ نقل 800 زائر يوميا، وبسفينة تبلغ سعتها 235 شخصا، ما يعني حوالي 3 رحلات يوميا.