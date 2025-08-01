النفط توجه رسالة لاصحاب المركبات العاملة بمنظومة الغاز

وقال للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "منظومة الغاز السائل للسيارات مصممة بموجب مواصفات تتحمل تغير درجات الحرارة صيفاً وشتاءً وهي مستوفية لجميع متطلبات السلامة والأمان".وأضاف أنه "لا توجد أي احتمالية لحدوث أي حريق أو انفجار في هذه المنظومة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، لكونها صنعت بمواصفات فنية عالية الجودة والرصانة".