حريق ضخم في بابل: صهريج نفط يحول شارع 60 إلى كتلة لهب (فيديو)

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انقلب صهريج حكومي محمل بمادة النفط الخام على شارع 60، مقابل مدينة السياحية في ، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم عجلة مدنية كانت في محيط الحادث.



ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، بحسب مصدر محلي تحدث للسومرية نيوز.



وباشرت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد فوراً وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع أخرى، وفقاً لما أعلنه إعلام .

