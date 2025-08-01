رئيس مختاري العراق يناشد لتعديل قانون المختارين

وقال للسومرية نيوز، إن "25 ألف مختار في مناطق ينتظرون قرار بتعديل قانون المختارين وإنصاف هذه الشريحة"، مبيناً أن "المختارين لا يتقاضون مقابل خدماتهم سوى مبلغ 250 ألف دينار كمنحة من المحافظات".وأضاف، ان "العديد من المختارين تعرضوا للاغتيال وأصيب الكثير منهم أثناء مرافقتهم للقوات الأمنية كونهم عناصر ضبط قضائية سواءً في قضايا مكافحة الإرهاب أو أو القضايا الجنائية الأخرى"، لافتاً إلى أن "رواتبهم تتأخر في بعض الأحيان، وتمر أشهر دون تسلمهم لمستحقاتهم".