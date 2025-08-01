اغلاق عدد من المباني والمشاريع المخالفة في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تواصل مديريات الدفاع المدني في جميع أنحاء المحافظات العراقية إغلاق المباني والمشاريع غير المطابقة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني".وتابعت، انه "يأتي ذلك ضمن جهود الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث، وفقًا للتوجيهات الحكومية وطبقًا لقانون الدفاع المدني رقم 44 لعام 2013".واشارت الى انه "تم إغلاق عدد من المحلات التجارية في بمحافظة ، وذلك لمخالفتها قوانين وشروط السلامة".