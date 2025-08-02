محامي صدام حسين يكشف طلبه الصادم قبل إعدامه.. "حاكموني مع بوش وبلير!"

وأوضح أن ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، وزعم أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ ".وذكر أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية غير وارد.وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع ، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في .