خبر سار يخص رواتب المتقاعدين

– محلي

ذكر مصدر في العامة، اليوم السبت، ان رواتب المتقاعدين ستطلق يوم غد الاحد.





وأضاف ان "مكافئة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد ستطلق بعد توزيع الرواتب".



وقال المصدر لـ ، ان "رواتب المتقاعدين لشهر اب الحالي ستطلق يوم غد الاحد".وأضاف ان "مكافئة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد ستطلق بعد توزيع الرواتب".