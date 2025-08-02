مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة تقرع جرس الخطر: أقضية كاملة "نُكبت" لهذا السبب

أكد لحقوق الإنسان في ، اليوم السبت، أن عدة قضية "نكبت" بسبب تلوث المياه، فيما أشارت إلى ضرورة وقف "أكبر عملية هدر للمياه العذبة".

وقال المكتب في بيان، إن "اقضية كاملة تصل أعداد نفوسها إلى أكثر من مليوني شخص، تعرضت لنكبة كبيرة بسبب المياه شديدة التلوث والمالحة، فيما لا تزال الحلول بدائية".



وطالب البيان، الحكومة "بالتدخل لوقف أكبر عملية هدر للمياه العذبة تقوم بها شركات جولات التراخيص"، مبينة أن "تلك الشركات تهدر نحو 10متر مكعب بالثانية ما يستدعي تدخلاً مباشراً من الحكومة لوقف هذه الإبادة البطيئة التي تتعرض لها ".