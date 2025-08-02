الاعرجي يلتقي المالكي للاطمئنان على صحته

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ ، أنه "تأتي الزيارة، للاطمئنان على صحة بعد إجرائه فحوصات طبية دورية".وأعرب ، "عن تمنياته بالصحة والسلامة الدائمة للمالكي، مثمنا في الوقت ذاته مواقفه الوطنية المخلصة وسياسته الحكيمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلد وتواصله مع جميع القوى، وفق مبدأ التكامل السياسي".