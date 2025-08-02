متوفية منذ أسبوع.. رائحة كريهة تدل على جثة امرأة في بغداد

وقال المصدر لـ ، إنه "بعد تلقي بلاغاً من مواطنين بوجود رائحة كريهة صادرة من أحد منازل ، عثرت القوات الامنية على جثة امرأة متوفية منذ اسبوع داخل منزلها".وأضاف، أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي وفتح تحقيق للتوصل الى ذويها".