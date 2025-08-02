بغداد.. ضبط شقة وكوفي لممارسة "القمار" والقبض على13 مخالفاً بداخلهما

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، انه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي ومتابعة الفنادق والقاعات والمطاعم، تمكنت قطعاتنا في (الفرقة الاولى) شرطة اتحادية وقيادة شرطة بالاشتراك مع مفارز (الامن السياحي)، من ضبط كوفي شوب وشقة يمارسون فيهما لعبة القمار المراهنة".وأشارت الى انه "تم القبض على 13 مخالفاً، بالإضافة الى ضبط (اجهزة) للعب القمار وادوات اخرى ومشروبات كحولية وذلك ضمن منطقتي (الكرادة، السعدون) بجانب الرصافة".ولفتت الى انه "تم تسليم المخالفين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".