السوداني يختتم زيارته الى محافظة صلاح الدين.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس اختتم زيارته الى والتي تضمنت ما يأتي:- اطلاق الاعمال التنفيذية لمشروع محطة كهرباء بيحي الغازية الثانية بطاقة إجمالية (1014) ميغاواط.- افتتاح مصفى الدهون في بيجي بطاقة انتاجية ( 250) الف طن سنويا.- افتتاح محطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال بقدرة (50) ميغاواط.- اطلاق الاعمال التنفيذية لمشروع محطات تقوية ماء (تكريت- دور- العلم) بطاقة 1000م3/ ساعة.- اطلاق الاعمال التنفيذية لمشروع الطريق الحولي (تكريت- الدور) بطول 50 كم.⦁ الاعلان عن مشاريع بنى تحتية جديدة في وجسر في ومشروع ماء مكمل لمشروع ماء بيجي.- زيارة موقع جريمة وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء المغدورين.- عقد ثلاثة لقاءات مع وفود تضم شيوخا ووجهاء عشائر من اقضية ونواحٍ مختلفة في المحافظة".