نينوى تعطل الدوام في سنجار وسنوني والقحطانية غدا

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في وسنوني والقحطانية.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في وسنوني والقحطانية".

وعزا البيان ذلك "لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق الأبرياء من أبناء الديانة الإيزيدية، واستنكاراً للجرائم البشعة التي اقترفتها العصابات الإجرامية بحقهم".

ووجه الدخيل الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة "الوقوف دقيقة صمت صباح يوم غد ترحماً على ارواح الشهداء من ابناء قضاء سنجار".