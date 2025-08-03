"اختفى تماما".. إزالة شاملة لسوق سهام العبيدي في المنصور (صور)-عاجل

وقالت البلدية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها قامت بـ"إزالة سوق في ورفع جميع التجاوزات ضمن حملة خدمية تهدف إلى إعادة فتح الشارع المغلق وتأمين انسيابية حركة المواطنين والمركبات وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق وتعزيز الواقع الخدمي والعمراني في المنطقة".وثمّنت بلدية ما وصفته بـ"التعاون الكبير الذي أبداه أصحاب السوق مع ملاكاتها"، مؤكدة أن "هذا التعاون يعكس مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات ودعم جهود المؤسسات الخدمية في تحقيق المصلحة العامة".