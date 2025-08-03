السجن 6 سنوات بحق موظف يعمل في مديرية تنفيذ الرصافة

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف يعمل في عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".واضاف ان "الحكم بحق المدان صدر وفقا لأحكام المادة 316 / الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".