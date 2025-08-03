الديوانية تقرر تقليص الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وقال في بيان مقتضب ورد لـ ، إنه "تقرر تقليص الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي لشهر آب بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وبحسب هيئة الأنواء الجوية العراقية، فإن الدرجات المتوقعة خلال شهر آب الحالي تتخطى أو تلامس الخمسين درجة مئوية في محافظات الوسط والجنوب.