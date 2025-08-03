الرصد الزلزالي: 38 هزة أرضية في تموز بينها 17 داخل العراق

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية بلغ هذا الشهر (38) هزة أرضية منها (17) هزة أرضية داخل و (12) هزة أرضية داخل (كرمنشاه- كوردستان - اذربيجان وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق".وأضاف أن "(8) هزات أرضية داخل (فان- هكاري - سيرنك- وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق وهزة أرضية في سوريا – "، مبيناً أن "مقدار قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1,1-3,7) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5-33) كم".وأشار إلى "تركز النشاط الزلزالي بشكل واضح في داخل العراق في كل من (دربندخان، كلار، رانية، دوكان) والتي بلغت (6) هزات أرضية، بينما تم تسجيل (4)، هزات في (زاخو، العمادية)، بينما تم تسجيل (4) هزات ارضية في (كويسنجق وغيرها)، وهزة أرضية واحدة في (خانقين)".وتابع أن "هزة ارضية واحدة سُجلت في (مدينة الموصل)، وهزة أرضية واحدة في (سامراء)"، مشيراً إلى أنه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".