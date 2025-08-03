نجل النائب علاء الحيدري يعلق على رسالته الحادة لعميد في جامعة البصرة

وقال في تصريح تابعته ، إن "امرأة عمرها 50 سنة موظفة في عمادة في ، قدمنا لها طلباً سابقاً باحتساب الشهادة ووافق عليه وزير ، لكن عميد الكلية رفض تنفيذه رغم موافقة الوزير ورغم أنني أخبرته أكثر من مرة أن هذه الموظفة كبيرة في السن، وكانت ردة فعلي لأجل حقوقها وكرامتها".وأضاف أن "هذه الأمور عيب، أن يذل إنسان، ولو كان العميد لديه طلب منا لكنا وقفنا معه الوقفة ذاتها، والخطأ وارد والمسيرة مستمرة".