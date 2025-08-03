بالصور.. العثور على هياكل عظمية بشرية في ميسان

وقالت المفتشية في بيان ورد لـ ، انها "اجرت كشف ميداني مشترك مع قسم شرطة حماية الآثار والتراث في المحافظة قرب تل الكَطّان الأثري الواقع في ناحية المشرح شرق . بعد ورود معلومات بوجود بقايا هياكل عظمية".وأضافت ان "نتائج الكشف الاولية أظهرت صحة المعلومات حيث تم العثور على هياكل عظمية بشرية يُرجَّح أن ظهورها جاء بفعل العوامل المناخية لتلك المنطقة اضافة الى سيول مائية تأتي بين فترة واخرى من الجانب الايراني والتي تؤثر على الموقع ".وبين ان "بعض هذه الهياكل لا يزال بحالة شبه كاملة فيما تناثرت الأخرى على سطح التل وبحسب المعاينة الأولية فقد تبين وجود هيكلين صغيرين يُحتمل أن أعمار أصحابهما لا تتجاوز العشرين عامًا، في حين ان بقيه الهياكل قد تزيد أعمارهم عن ذلك وسيتم فحصها بشكل دقيق لتحديد الفترة الزمنية التي جاءت منها".