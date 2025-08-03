نصائح للعراقيين خلال هذه الأيام

وتضمن الجدول الذي نشر على موقع في الفيسبوك درجات الحرارة العظمى التي سجلت اليوم في كل محافظة ونسبة الرطوبة.ونشرت الهيئة توصيات "ننصح بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وعدم العمل تحت اشعة الشمس في مثل هكذا ارتفاع في درجات الحرارة لما يسببه من اغماء واعياء"، داعية الى "تناول كميات من الماء لتعويض فقدان الجسم للسوائل".