العثور على جثة سوري قضى غرقا في صلاح الدين

أفاد مصدر محلي، بالعثور على جثة عامل سوري قضى غرقا بمحطة للمياه في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم العثور على جثة غريق سوري عامل في محطة لتصفية المياه من قبل في الضلوعية".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع صباح الأحد وبعد عمليات البحث تم العثور على الجثة".