النزاهة توقع بمعقب انتحل صفة أحد المواطنين واستحصال الأموال مقابل إنجاز معاملات تقاعدية

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، ان "العمليَّة نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وإشرافٍ وتنسيقٍ مُباشرٍ مع قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، حيث تم تأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق ، فور تلقّيها معلوماتٍ تتضمَّن تعرُّض مُشتكٍ للمُساومة وطلب مبلغ عشرة ملايين دينار؛ مقابل إنجاز مُعامتله التقاعديَّة".وتابعت ان "فريق المُديريَّة، بعد استحصاله الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، مُؤكّدةً تمكَّن فريق المُديريَّة من الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ الرشوة البالغة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار في أحد أحياء العاصمة بغداد، إذ تبيَّن أنَّه مُعقّبٌ وانتحل صفة أحد المواطنين؛ لتمرير أفعاله المُخالفة للقانون؛ من أجل المصلحة الماديَّة".وأضافت ان "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الهويَّات، منها: بطاقة وطنيَّة وبطاقة سكنٍ وباج الدائرة القانونيَّة في مُؤسَّسة السجناء السياسيّين باسم أحد المُواطنين ومثبت عليها صورة المشكو منه، وباج صادر عن مُؤسَّسة الصحفيّين والمُثقّفين الشباب في باسمه، فضلاً عن صادرةٍ عن باسم إحدى المُواطنات، وهويَّة تقاعديَّة باسم أحد المُواطنين يزمع صدورها عن الوطنيَّة".ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المشكو منه والمُبرزات الجرميَّة على المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".