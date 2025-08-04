العشرات من منتسبي النفط يتظاهرون في الشعيبة للمطالبة بمستحقاتهم من "الأرباح"

وقال مراسل ، إن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى الشركة في على بعد 15 كم عن رافعين لافتات تطالب بإنصافهم وتسديد مستحقاتهم المالية التي قالوا إنها متأخرة منذ أشهر، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بحقوقهم لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين أكدوا انهم يطالبون بمستحقاتهم أسوة بباقي موظفي الشركات النفطية وتكليف الجهات الرقابية مثل وديوان الرقابة المالية لفتح سجلات الشركة ومتابعة أسباب الخسائر فضلا عن المطالبة بتغيير الإدارة وتكليف إدارة جديدة مهنية وطموحة خدمة للمصلحة العامة والمطالبة باحتساب الشهادة الدراسية .