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في ثلاث دول.. مضيف آل الصدر يفتح أبوابه للزائرين بإشراف ومتابعة السيد الصدر
محليات
2025-08-04 | 05:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
756 شوهد
السومرية نيوز
ـ خاص
اتجه زعيم التيار الشيعي
مقتدى الصدر
إلى الأعمال الدينية بعد نصائحه بترك الأعمال الدنيوية في العديد من الملفات، وبداية نشاطه في مضيف آل
الصدر
الذي لم يقتصر في
العراق
فقط، بل شارك في توزيع المساعدات في غزة ولبنان وسوريا.
ومن بين الأمور التي تُعد أولوية للسيد
الصدر
هي خدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام) في مضيف آل الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف، واستقبال الزائرين وتوزيع الطعام، ومشاركتهم في المجالس الحسينية، وجميع فعاليات ليالي ما قبل الزيارة الأربعينية، تاركًا الحديث عن السياسة والمشاركة في الحكومة المقبلة.
أيام الأربعين
تبدأ الخدمة في مضيف آل الصدر منذ الأول من شهر محرم الحرام وحتى نهاية شهر صفر، الذي تصادف فيه أربعينية الإمام الحسين (ع) ووفاة
الرسول
الكريم (ص)، في مضيف آل الصدر في الحنانة. وتتنوع الخدمات التي يقدمها المضيف، ومنها الخدمات الصحية من خلال المفارز الطبية، والمواكب الحسينية اللوجستية على جميع الطرق المؤدية إلى
كربلاء
المقدسة
، فضلًا عن توفير وسائل النقل والمبيت للزائرين في محافظات
البصرة
وميسان والديوانية وواسط وبابل وكربلاء.
لبنان
وفي لبنان، وجه السيد الصدر بفتح مضيف آل الصدر في بيروت لإيواء وتقديم المساعدات إلى سكان المناطق الجنوبية الذين نزحوا جراء الحرب الهمجية الإسرائيلية على لبنان، لحين عودة سكان الجنوب إلى ديارهم بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
سوريا
وأقام أتباع السيد الصدر في الجمهورية العربية السورية موكبًا خدميًا لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والطعام، ومستلزمات الحياة الضرورية من فرش وأغطية ومستلزمات الأطفال لأبناء العوائل الكريمة من النازحين والمتضررين من الأزمة الحالية. وفي رسالة خطها السيد الصدر بيده: "قررنا فتح 'مضيف آل الصدر' في الجمهورية العربية السورية لخدمة إخواننا الأحبة اللبنانيين والسوريين المتضررين من الإرهاب الصهيوني-الأمريكي القذر، ونأمل من الحكومتين السورية واللبنانية التعاون مع مسؤولي المضيف في مهامهم الإنسانية فحسب، وهذا أقل إخلاص لهم ولبلداننا العزيزة وشعوبنا الصابرة وللمجاهدين الأبطال." وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها سماحة القائد
السيد مقتدى الصدر
تعبيرًا عن روح الإيمان بالقضية الإنسانية بين الأشقاء.
خدمة حججا بيت الله الحرام
ووجه زعيم التيار الصدري،
مقتدى الصدر
، اليوم الاثنين، بخدمة الحجاج العراقيين والإيرانيين، وفتح موكب آل الصدر لدعم
إيران
خلال الحرب مع الكيان الصهيوني في عدد من المحافظات، مع عودة الحجاج الإيرانيين براً عبر
العراق
.
خدمة حجاج بيت الله الحرام
وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، خلال موسم الحج بخدمة الحجاج العراقيين والإيرانيين وفتح موكب آل الصدر لدعم إيران خلا الحرب مع الكيان الصهيوني في العديد من المحافظات مع عودة الحجاج الإيرانيين برا عن طريق العراق .
عدد المواكب
ونشر المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر يوم امس عدد المواكب الحسيينية التابعة لمضيف ال الصدر المتوزعة في جميع المحافظات العراقية بحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب السيد في
النجف
الاشرف
.
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