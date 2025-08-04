في ثلاث دول.. مضيف آل الصدر يفتح أبوابه للزائرين بإشراف ومتابعة السيد الصدر

ومن بين الأمور التي تُعد أولوية للسيد هي خدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام) في مضيف آل الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف، واستقبال الزائرين وتوزيع الطعام، ومشاركتهم في المجالس الحسينية، وجميع فعاليات ليالي ما قبل الزيارة الأربعينية، تاركًا الحديث عن السياسة والمشاركة في الحكومة المقبلة.أيام الأربعينتبدأ الخدمة في مضيف آل الصدر منذ الأول من شهر محرم الحرام وحتى نهاية شهر صفر، الذي تصادف فيه أربعينية الإمام الحسين (ع) ووفاة الكريم (ص)، في مضيف آل الصدر في الحنانة. وتتنوع الخدمات التي يقدمها المضيف، ومنها الخدمات الصحية من خلال المفارز الطبية، والمواكب الحسينية اللوجستية على جميع الطرق المؤدية إلى ، فضلًا عن توفير وسائل النقل والمبيت للزائرين في محافظات وميسان والديوانية وواسط وبابل وكربلاء.وفي لبنان، وجه السيد الصدر بفتح مضيف آل الصدر في بيروت لإيواء وتقديم المساعدات إلى سكان المناطق الجنوبية الذين نزحوا جراء الحرب الهمجية الإسرائيلية على لبنان، لحين عودة سكان الجنوب إلى ديارهم بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.وأقام أتباع السيد الصدر في الجمهورية العربية السورية موكبًا خدميًا لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والطعام، ومستلزمات الحياة الضرورية من فرش وأغطية ومستلزمات الأطفال لأبناء العوائل الكريمة من النازحين والمتضررين من الأزمة الحالية. وفي رسالة خطها السيد الصدر بيده: "قررنا فتح 'مضيف آل الصدر' في الجمهورية العربية السورية لخدمة إخواننا الأحبة اللبنانيين والسوريين المتضررين من الإرهاب الصهيوني-الأمريكي القذر، ونأمل من الحكومتين السورية واللبنانية التعاون مع مسؤولي المضيف في مهامهم الإنسانية فحسب، وهذا أقل إخلاص لهم ولبلداننا العزيزة وشعوبنا الصابرة وللمجاهدين الأبطال." وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها سماحة القائد تعبيرًا عن روح الإيمان بالقضية الإنسانية بين الأشقاء.خدمة حججا بيت الله الحرامووجه زعيم التيار الصدري، ، اليوم الاثنين، بخدمة الحجاج العراقيين والإيرانيين، وفتح موكب آل الصدر لدعم خلال الحرب مع الكيان الصهيوني في عدد من المحافظات، مع عودة الحجاج الإيرانيين براً عبر .خدمة حجاج بيت الله الحراموجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، خلال موسم الحج بخدمة الحجاج العراقيين والإيرانيين وفتح موكب آل الصدر لدعم إيران خلا الحرب مع الكيان الصهيوني في العديد من المحافظات مع عودة الحجاج الإيرانيين برا عن طريق العراق .عدد المواكبونشر المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر يوم امس عدد المواكب الحسيينية التابعة لمضيف ال الصدر المتوزعة في جميع المحافظات العراقية بحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب السيد في .