حريق يلتهم محل نجارة في المدينة القديمة بكربلاء (فيديو)



ـ محلي



افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، اندلاع حريق داخل محل نجارة في منطقة باب الطاق وسط بكربلاء.



وذكر المصدر تصريح للسومرية نيوز، انه "فرق الدفاع المدني مستمرة بمحاولات اخماد حريق اندلع داخل محل نجارة في منطقة باب الطاق وسط".



وتابع، ان " فرقتين من الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الى الأن، ولا توجد خسائر بشرية والخسائر مادية فقط ".