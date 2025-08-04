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حريق يلتهم محل نجارة في المدينة القديمة بكربلاء (فيديو)
محليات
السومرية نيوز ـ محلي
افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، اندلاع حريق داخل محل نجارة في منطقة باب الطاق وسط المدينة القديمة بكربلاء.
2025-08-04 | 07:49
2025-08-04T07:49:13+00:00
Alsumaria Tv
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حريق يلتهم محل نجارة في المدينة القديمة بكربلاء (فيديو)
214 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، اندلاع حريق داخل محل نجارة في منطقة باب الطاق وسط
المدينة القديمة
بكربلاء.
وذكر المصدر تصريح للسومرية نيوز، انه "فرق الدفاع المدني مستمرة بمحاولات اخماد حريق اندلع داخل محل نجارة في منطقة باب الطاق وسط".
وتابع، ان " فرقتين من الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الى الأن، ولا توجد خسائر بشرية والخسائر مادية فقط ".
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