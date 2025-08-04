التربية تقرر احتساب الشهادات الأولية والعليا لـ3 فئات من موظفيها

ووجهت الوزارة، في وثيقة رسمية اطلعت عليها ، مديريات التربية كافة بـ"تنظيم محاضر احتساب الشهادات الأولية (دبلوم، بكالوريوس) والعليا (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) للفئات (معلم، معلم جامعي، مدرس، مرشد تربوي)، وإرسالها إلينا لغرض تدقيقها والمصادقة عليها".وأكدت على أن تكون المحاضر "مستوفية للشروط القانونية وتسلم عبر البريد الرسمي للمديرية".