بعد الحكم عليه بالمؤبد.. تفاصيل حول قضية التدريسي بجامعة تكريت الذي ضبط بواقعة مخلة

وقال عم لطيف في تصريح لـ ، ان " نظرت اليوم في دعوى دهس ابن اخي العنصر الأمني في حتى ، بعد ضبطه تدريسيا بوضع مخل داخل سيارته مع احدى الطالبات".وأضاف ان "القضاء اصدر حكما بالسجن المؤبد على التدريسي"، مطالبا رئاسة "بإعادة المحاكمة والحكم على المدان بالاعدام كونه قان بالقتل العمد وفق القانون 406 هـ".وأضاف ان "الطالبة التي كانت معه غادرت المحكمة واعتبرت شاهدة"، لافتا الى "اننا رفعنا دعوتين على الطالبة كونها عنصر مسبب في الجريمة".وتابع ان "عشيرة القاتل طالبت بإقامة الفصل العشائري، الا اننا رفضنا ذلك كوننا نؤمن بالقضاء العادل".