تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "نسترعي انتباه سائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام" بأن طريق الفاضلية ضمن منطقة جرف النصر سيتم افتتاحه ذهاباً واياباً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق ( 5 آب 2025 ) في الساعة السادسة صباحاً".وأضافت ان "الطريق سيكون سالك امام حركة السير المرورية"، موضحة ان "هذا الطريق يختصر المسافة الى محافظة (كربلاء المقدسة)".