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تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"
محليات
2025-08-04 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,788 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الاثنين، تنويها لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام".
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نسترعي انتباه سائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام" بأن طريق
جسر
الفاضلية ضمن منطقة جرف النصر سيتم افتتاحه ذهاباً واياباً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق ( 5 آب 2025 ) في الساعة السادسة صباحاً".
وأضافت ان "الطريق سيكون سالك امام حركة السير المرورية"، موضحة ان "هذا الطريق يختصر المسافة الى محافظة (كربلاء المقدسة)".
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