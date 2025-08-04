الشيخ المسعودي يعلن تجهيز حافلات حديثة لنقل زائري الأربعينية

أعلن رئيس للحج والعمرة الشيخ ، الاثنين، عن تجهيز حافلات حديثة ومكيفة لنقل زائري الأربعينية.

وقالت الهيئة في بيان، "اجتمع رئيس للحج والعمرة الشيخ ووزير الداخلية السيد ، مع القيادات الأمنية وممثلي الجهات الخدمية لمناقشة الخطة الخدمية والأمنية للزيارة الأربعينية ".

وأكد خلال الإجتماع، أن "الهيئة وبدعم من المهندس جهزت حافلات حديثة ومكيفة لنقل الزائرين "مجانا" ضمن المحور الجنوبي (كربلاء المقدسة-النجف الأشرف)، فيما سيدير عملية تفويج الزائرين ما يزيد عن 300 من كوادر الهيئة من بينهم الوكلاء والمدراء العامون وعموم الموظفين".



ولفت المسعودي الى أن "الحافلات المخصصة لنقل الزائرين ستعمل على مدار اليوم بنظام التناوب وعلى شفتين، بينما سيتم تخصيص مفارز متنقلة وثابتة لتنظيم حركة الحافلات الخاصة بنقل الزائرين".



وأعرب رئيس عن استعداده لدعم المحاور الأخرى في حال وجود الحاجة لتخصيص حافلات لها خلال ايام الذروة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



من جهته اشار الى أن "الزيارة الأربعينية المباركة تتصاعد وتيرتها، وأن دخول النقل الحكومي لدعم الجهود الخدمية في الزيارة سيكون عندما يكون هناك عجز في ".



واشاد وزير الداخلية بجهود الهيئة العليا للحج والعمرة وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاصة بدعم الجهود الخدمية لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)، وحرصها على ان تكون الزيارة باعلى مستويات التنظيم.