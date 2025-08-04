السامرائي ووفد عشائري يبحثان أبرز القضايا التي تهم الأنبار

بحث رئيس تحالف العزم ووفد عشائري أبرز القضايا التي تهم في المرحلة المقبلة.

وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، في مكتبه ببغداد، اليوم الاثنين، وفداً من شيوخ ووجهاء عشيرة من في بمحافظة ، يتقدمهم الشيخ هاشم زبن حنشل، شيخ عام قبيلة البو حاتم، يرافقه الدكتور زبن الحاتمي، إلى جانب عدد من ممثلي العشائر والقيادات الاجتماعية".

وجرى خلال اللقاء "بحث أبرز القضايا التي تهم في المرحلة المقبلة، ولاسيّما الملفات الخدمية، إضافة إلى أهمية تعزيز بما يسهم في تمكين المجتمع المحلي وتحقيق الاستقرار".

وأعرب الوفد وفق البيان عن "دعمه لتحالف العزم ومشروعه الوطني، وكذلك مساندته للدكتور محمد هاشم في استحقاقات المرحلة المقبلة، بوصفها مساراً حقيقياً للعمل السياسي المسؤول القائم على الشراكة وتمثيل تطلعات المواطنين".