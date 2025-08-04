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السامرائي ووفد عشائري يبحثان أبرز القضايا التي تهم الأنبار
محليات
2025-08-04 | 15:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
61 شوهد
بحث رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
ووفد عشائري أبرز القضايا التي تهم
محافظة الأنبار
في المرحلة المقبلة.
وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى
السامرائي
، في مكتبه ببغداد، اليوم الاثنين، وفداً من شيوخ ووجهاء عشيرة
البو
حاتم
من
قبيلة
البو عيسى
في
قضاء الفلوجة
بمحافظة
الأنبار
، يتقدمهم الشيخ هاشم زبن حنشل، شيخ عام قبيلة البو حاتم، يرافقه الدكتور
محمد هاشم
زبن الحاتمي، إلى جانب عدد من ممثلي العشائر والقيادات الاجتماعية".
وجرى خلال اللقاء "بحث أبرز القضايا التي تهم
محافظة الأنبار
في المرحلة المقبلة، ولاسيّما الملفات الخدمية، إضافة إلى أهمية تعزيز
الشراكة الوطنية
بما يسهم في تمكين المجتمع المحلي وتحقيق الاستقرار".
وأعرب الوفد وفق البيان عن "دعمه لتحالف العزم ومشروعه الوطني، وكذلك مساندته للدكتور محمد هاشم في استحقاقات المرحلة المقبلة، بوصفها مساراً حقيقياً للعمل السياسي المسؤول القائم على الشراكة وتمثيل تطلعات المواطنين".
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