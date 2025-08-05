تحديثات جوية جديدة.. الصيف والشتاء يجتمعان في العراق

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك واطلعت عليها ، ان "آخر تحديثات نماذج الطقس تشير إلى تأثر مدن وميسان وأجزاء من بارتفاع تدريجي في معدلات الرطوبة السطحية، وذلك أبتداءً من يوم الخميس 7-8 آب، نتيجة تقلبات في اتجاه الرياح وتحولها إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، مع فترات من السكَون النسبي للرياح"، مبينا ان "موجة الرطوبة تستمر ما بين 7 إلى 10 أيام، مع احتمالية زيادة الإحساس بالحرارة نهاراً، لا سيما في المناطق القريبة من المسطحات المائية".وتوقع عطية "أن تتواجد سحب على ارتفاعات مختلفة في سماء مدن البلاد، تتكاثر على فترات، وفرص واردة لهطول زخات من الأمطار الرعدية خفيفة متفرقة في مناطق شمال وغرب البلاد، نتيجة امتداد نشاط ضعيف لمنخفض رطب".وذكر ان "التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل في معظم مدن البلاد، ضمن موجة حارة متوسطة الشدة، والتأثير الاكبر يكون جنوب ووسط البلاد"، متوقعا "أن تبلغ خلالها درجات الحرارة الخمسين مئوية في عدة مناطق من وسط وجنوب البلاد، خاصةً في أوقات الظهيرة، مما يُفاقم من الإحساس بالحرارة عند اقترانها بالرطوبة في الجنوب".ودعا عطية الى تقليل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل".