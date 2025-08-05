خلال حملة إزالة تجاوزات ببغداد.. متجاوز يتسلق "الوحش الأصفر" ويعتدي على سائقه

وبحسب الفيديو، يبدو أن أحد المتجاوزين لم يتمالك أعصابه عندما بدأت الجرافة بإزالة التجاوز التابع له، ليتسلق الجرافة ويشتبك بالأيدي مع السائق الذي بادله ذات اللكمات، لتتحول قمرة القيادة الصغيرة لتلك الجرافة الى حلبة ملاكمة.وبعد حدوث الاشتباك، سارعت مجموعة من عناصر القوات الأمنية المرافقة لكادر إزالة التجاوزات، الى فض النزاع بين الاثنين، ولم يظهر في الفيديو في ما إذا تم اعتقال المعتدي من عدمه، كما لم يعرف مكان الحادثة في أي منطقة من مناطق .يشار الى ان أمانة بغداد أطلقت خلال الأيام الأخيرة حملة كبرى في عدد من أحياء العاصمة بغداد لإزالة الأسواق والمحال المتجاوزة بعد توجيه مسبق لشاغليها من المتجاوزين.