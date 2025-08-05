الرسوم الجمركية الأميركية على العراق.. ما علاقتها بالمختطفة الإسرائيلية؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في البصرة.. توضيح للشرطة يخص انتحار طبيبة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536043-638899827833332580.jpeg
الرسوم الجمركية الأميركية على العراق.. ما علاقتها بالمختطفة الإسرائيلية؟
محليات
2025-08-05 | 05:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
332 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت تقارير إسرائيلية أن الرسوم
الجمركية
الأخيرة، على الصادرات العراقية إلى
واشنطن
، تأتي ضمن سلسلة عقوبات أوسع، بسبب التلكؤ في ملف الباحثة الإسرائيلية – الروسية
إليزابيث تسوركوف
، التي لا تزال محتجزة في
العراق
منذ أكثر من عامين، وهو ما يؤشر إلى تحول الملف من قضية إنسانية إلى ورقة تفاوض سياسية تُستخدم في سياق العلاقات الثنائية المتوترة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فقد بدأت
واشنطن
بفرض رسوم جمركية تصاعدية على
العراق
، وصلت مؤخراً إلى 35%، في خطوة تهدف إلى دفع
بغداد
إلى التحرك
الجدي
في قضية تسوركوف، المختطفة منذ أكثر من 860 يوماً في بغداد.
وحملت
إيما تسوركوف
، شقيقة الباحثة المحتجزة، "
الحكومة العراقية
المسؤولية"، ووصفت "استمرار الاحتجاز بأنه دليل على ضعف سيادة العراق في كبح الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".
وأشارت إلى أن "
إدارة ترامب
، بخلاف إدارة بايدن، جعلت قضية شقيقتها أولوية، ولن تقبل بتكرار وعود لم تُنفّذ".
كما ربطت بين التصعيد الجمركي وبين "رفض بغداد إطلاق سراح شقيقتها"، واعتبرت أن "كل يوم تقضيه
إليزابيث
في الأسر هو إهانة مستمرة للعدالة" بحسب وصفها.
يذكر ان
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
نفى مؤخراً التهاون في معالجة القضية.
وقال في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: "لا نتفاوض مع العصابات، لكننا نعمل مع فصائل سياسية لتحديد مكانها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تراجع حاد في الأسهم الأميركية بعد فرض رسوم جمركية على كندا
13:15 | 2025-07-11
ترامب ممتعض من الهند بسبب روسيا ويهدد برفع الرسوم الجمركية
11:41 | 2025-08-04
البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية لهذا السبب
16:45 | 2025-08-03
ترامب يضع شرطا للتخلي عن الرسوم الجمركية
10:36 | 2025-07-23
رسوم
اسرائيل
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
إليزابيث تسوركوف
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
إيما تسوركوف
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يستقر في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
32.46%
09:25 | 2025-08-03
الدولار يستقر في بورصتي بغداد واربيل
09:25 | 2025-08-03
ريال مدريد يتخلص من أفشل صفقاته
رياضة
24.52%
12:15 | 2025-08-03
ريال مدريد يتخلص من أفشل صفقاته
12:15 | 2025-08-03
الأسئلة والقلق يملأان وجوه 3 ملايين عائلة.. أين رواتب المتقاعدين؟
اقتصاد
23.51%
05:02 | 2025-08-04
الأسئلة والقلق يملأان وجوه 3 ملايين عائلة.. أين رواتب المتقاعدين؟
05:02 | 2025-08-04
خبر سار لاهالي بغداد.. ابرز المشاريع ستدخل الخدمة قريبا
محليات
19.51%
11:18 | 2025-08-03
خبر سار لاهالي بغداد.. ابرز المشاريع ستدخل الخدمة قريبا
11:18 | 2025-08-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
اخترنا لك
جدل بعد دعوات رسمية لتجنب دراسة الطب والصيدلة في العراق
06:28 | 2025-08-05
امانة بغداد تباشر بتطوير المقطع الثالث من كورنيش أبو نؤاس
05:44 | 2025-08-05
خلال حملة إزالة تجاوزات ببغداد.. متجاوز يتسلق "الوحش الأصفر" ويعتدي على سائقه
05:13 | 2025-08-05
مطابقة الـ(DNA) 22 ايزيديا مغدورا والصحة تنشر الأسماء
04:03 | 2025-08-05
تحرك عراقي لاستعادة صدارة إنتاج التمور عالميًا
03:47 | 2025-08-05
تحديثات جوية جديدة.. الصيف والشتاء يجتمعان في العراق
03:12 | 2025-08-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.