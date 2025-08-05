الرسوم الجمركية الأميركية على العراق.. ما علاقتها بالمختطفة الإسرائيلية؟

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فقد بدأت بفرض رسوم جمركية تصاعدية على ، وصلت مؤخراً إلى 35%، في خطوة تهدف إلى دفع إلى التحرك في قضية تسوركوف، المختطفة منذ أكثر من 860 يوماً في بغداد.وحملت ، شقيقة الباحثة المحتجزة، " المسؤولية"، ووصفت "استمرار الاحتجاز بأنه دليل على ضعف سيادة العراق في كبح الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".وأشارت إلى أن " ، بخلاف إدارة بايدن، جعلت قضية شقيقتها أولوية، ولن تقبل بتكرار وعود لم تُنفّذ".كما ربطت بين التصعيد الجمركي وبين "رفض بغداد إطلاق سراح شقيقتها"، واعتبرت أن "كل يوم تقضيه في الأسر هو إهانة مستمرة للعدالة" بحسب وصفها.يذكر ان نفى مؤخراً التهاون في معالجة القضية.وقال في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: "لا نتفاوض مع العصابات، لكننا نعمل مع فصائل سياسية لتحديد مكانها".