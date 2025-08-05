امانة بغداد تباشر بتطوير المقطع الثالث من كورنيش أبو نؤاس

وقال خلال جولة تفقدية له للاطلاع على اعمال المباشرة الفعلية وتابعته للسومرية نيوز، انه "ضمن خطة متكاملة لتحويل الواجهة النهرية إلى متنفس ترفيهي وجمالي مهم في قلب العاصمة تمت المباشرة بتطوير المقطع الثالث من كورنيش أبو نؤاس بمساحة ٤٠ دونماً".وتابع، ان " الامانة اكملت تطوير مقطعين من كورنيش أبو نؤاس، كل منهما بطول ٥٠٠ متر، وتم افتتاحهما أمام المواطنين، واليوم نباشر بتطوير المقطع الثالث بطول ٨٠٠ متر، وعرض يصل إلى ١٧٠ متراً، بمساحة إجمالية تعادل ٤٠ دونماً، وهي مساحة كبيرة ومميزة مطلة على نهر ، تمثل متنفساً حيوياً لأهالي ".وأضاف، انه "تم إعداد تصميم تفصيلي يشمل مجموعة من الفعاليات الترفيهية والجمالية، من بينها مرافق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المماشي الخاصة بالركض والدراجات ، وتوسيع المساحات والتشجير ، والعاب للصغار والكبار ونافورات وملاعب رياضية مختلفة ".وأكد أن " هذا المقطع سيكون مختلفاً ومميزاً، مشيراً إلى أنه وجه بتكثيف الجهود والعمل بنظام ٤ نوبات يومياً، للإسراع في إنجاز المشروع وإدخاله الخدمة في أقرب وقت ممكن، خدمةً لأهالي العاصمة الحبيبة ".