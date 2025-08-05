إغلاق مئات المشاريع المخالفة في صلاح الدين

وذكر اعلام المحافظة لـ ، أنه "تم إغلاق 357 مشروعاً مخالفاً لإجراءات السلامة في عموم ".وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة شملت مختلف مناطق ، لتعزيز إجراءات السلامة عقب الحريق الذي اندلع الشهر الماضي في هايبر ماركت بمدينة وأوقع اكثر من 60 ضحية.