وقال الامين العام للعتبة، ، خلال مؤتمر صحافي حضره مراسل ، إن "العتبة الحسينية تؤكد على جميع المؤمنين وفي مقدمتهم صوت الحق والعدالة، الاعلام العادل المؤمن في داخل وخارجه على ضرورة الحث وتوعية جميع المؤمنين على الالتزام بوصايا المرجعية العليا الموجهة الى كافة المواكب الحسينية والرواديد والشعراء للحفاظ على قدسية هذه الشعائر والابتعاد عما يعكر صفوة هذه المسيرة المليونية".وأضاف: "هناك مبادئ اساسية يحتاجها المجتمع ونحن مسؤولون جميعاً لنشرها والدفاع عنها في ممارسة العدل والاصلاح ومكافحة الظلم والفساد ورعاية المبادئ الانسانية وحقوق الانسان ومحاربة التيارات الفكرية المنحرفة".وتابع: "الفلسطينيون يستغيثون من ظلم الكيان الصهيوني الغاصب لاسيما شعب الذي يتعرض لابشع ابادة جماعية عرفها التاريخ وعلى مرأى ومسمع العالم الذي يتشدق بمبادئ حقوق الانسان ظلماً وزوراً، معتبراً أن الضمير العالمي امام اختبار انساني في نصرة اهل غزة".