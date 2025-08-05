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ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين
محليات
2025-08-05 | 10:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,199 شوهد
اعلن
مجلس محافظة ذي قار
، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.
وذكر بيان للمجلس، إنه "صوت على قرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 من اب الجاري".
وأضاف، أن "القرار جاء بهدف إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وتسهيل حركة الزائرين المتوجهين إلى
كربلاء
المقدسة
".
وفي وقت سابق من اليوم، قال
مجلس محافظة النجف
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الخميس المقبل السابع من آب الحالي ولغاية الخميس 14 آب الحالي لإحياء الزيارة الأربعينية".
وأضاف "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية".
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