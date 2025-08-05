ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين

وذكر بيان للمجلس، إنه "صوت على قرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 من اب الجاري".وأضاف، أن "القرار جاء بهدف إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وتسهيل حركة الزائرين المتوجهين إلى ".وفي وقت سابق من اليوم، قال في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الخميس المقبل السابع من آب الحالي ولغاية الخميس 14 آب الحالي لإحياء الزيارة الأربعينية".وأضاف "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية".