اندلاع حريق قرب مدخل قضاء العلم في صلاح الدين

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، باندلاع حريق قرب مدخل قضاء العلم في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلاع حريق بالقرب من مدخل قضاء العلم من جهة جبل في ".

وأضاف المصدر أن "الحريق عبارة عن مخلفات الحنطة قام بحرقها صاحب الارض"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.