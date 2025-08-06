الذكاء الاصطناعي ينقذ الزراعة العراقية: عروض عالمية لإنهاء عصر "الخطط الوهمية"

وذكر الوكيل الإداري للوزارة ، أن شركات قطرية وبريطانية وكندية، قدمت عرضاً لتطبيق تقنية بصيغة الشراكة بهدف دعم مزارعي وفلاحي البلاد، كاشفاً عن استخدم التطبيق حالياً من خلال دائرتي وقاية المزروعات والبحوث الزراعية التابعة للوزارة بمجال عملهما.وبين أن الاستخدام شمل فحص المبيدات الكيمياوية وتأثيرها في محاصيل الخضر، والكشف عن الآفات الزراعية المختلفة، مع استخدامها للأقمار الصناعية بمتابعة الغلَّة الزراعية بطائرات (الدرون)، إضافة إلى متابعة نسب استغلال مساحات محصول الحنطة بهدف إلغاء الخطط الوهمية، مؤكداً إسهام التطبيق بتوفير الوقت والجهد، وتنظيم العمل الزراعي بشكل متكامل.وتابع أن التطبيق سيوفر معلومات شاملة عن حالة الأراضي الزراعية، وتوقعات الحالة المستقبلية وهي توقيت الحصاد، وكميات الأمطار المتوقعة، والجفاف والفيضانات، علاوة على اختيار أفضل عروض الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال بطاقة المزارع الإلكترونية، والتي شدد أنها تأتي لحصر المساحات الزراعية، ومشاريع الثروة الحيوانية.وأردف في السياق ذاته، أن وزارته تعتزم إنشاء مختبرات بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المنافذ الحدودية للبلاد، والتي ستمتلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من أجل فحص أنواع المحاصيل الزراعية المستوردة من الخارج، مشيراً إلى امتلاك وزارته مختبرات متخصصة بفحص وتنقية البذور، وأخرى في المنافذ الحدودية لفحص والأدوية واللقاحات البيطرية.