المفوضية تعزز أجهزة الاقتراع بأنظمة تبريد متطورة لمواجهة حرارة العراق

وقالت عضو لجنة تمكين المرأة في المفوضية، رنا طاهر ياسين، إن "المفوضية أجرت تحديثات شاملة على الأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية، سواء الخاصة بالتحقق أو تسريع إعلان النتائج، وذلك تحضيراً ليوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل".وأضافت أن "التحديثات شملت تزويد الأجهزة بأنظمة تبريد متطورة جداً لتجنب الأعطال المحتملة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو طول فترة الاستخدام، إلى جانب تجهيز مراكز الاقتراع بطابعات خاصة لطباعة النتائج وتسليمها لمراقبي الكيانات السياسية في حال توقف الأجهزة الأساسية".وأشارت ياسين إلى أن "الخطوة التقنية المتقدمة الأخرى تمثلت في تزويد الأجهزة بكاميرات تلتقط صورة وجه الناخب إلى جانب بصماته، قبل توجهه إلى الاقتراع"، مؤكدة أن "هذه التحديثات تعكس تطوراً ملموساً في عمل المفوضية، واستفادتها من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال".من جانب آخر، أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ، أن توزيع البطاقات البايومترية المحدثة سيبدأ مطلع شهر أيلول المقبل.وقال مسؤول إعلام المكتب، زكي الإبراهيمي، إن "نسبة توزيع البطاقات البايومترية القديمة بين الناخبين في المحافظة تجاوزت 98 %، بينما يواصل المكتب إقامة دورات تدريبية لموظفيه على استخدام أجهزة الاقتراع".وأضاف الإبراهيمي، أن "المكتب أنجز أيضاً عملية التنسيق مع الجهات الساندة لعمل المفوضية، ومنها دوائر الكهرباء والتربية وقيادة شرطة النجف، استعداداً لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة".