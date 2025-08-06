السوداني يلغي جميع استثناءات القبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية

واظهرت وثيقة حصلت عليها ، ان " القائد العام للقوات المسلحة يلغي كافة الاستثناءات التي تمنح للقبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية".وبحسب الوثيقة: فان" اوقف جميع الصلاحيات الممنوحة لوزيري الدفاع والداخلية في الاستثناء".