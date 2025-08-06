واظهر مقطع الفيديو الذي تابعته ، بقرة وهي تتجول داخل المطار قرب مكان يعتقد ان مقر لموظفي المطار حيث تقف عجلاتهم في ساحة الوقوف المخصصة.ويمثل المشهد واحدة من مظاهر الإهمال التي طالت حتى المنشآت التي تعد واجهة للبلاد مثل المطارات، والتي يجب ان تخضع لضوابط صارمة لاسباب تتعلق بالسلامة وعكس واجهة الدولة.ويحظر القانون إيواء او تربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي، فيما يكشف تسرب هذه البقرة الى داخل ، عن ضعف التنسيق الأمني والرقابة والإجراءات المطلوبة.