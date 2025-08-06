التربية توجه بتسهيل إجراءات منح التأييد للخريجين الراغبين بالتطوع ضمن الداخلية والدفاع

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " للتقويم والامتحانات وجهت للتربية كافة بتسهيل إجراءات منح التأييد لخريجي الدراسة الإعدادية والمتوسطة الراغبين بالتطوع على والدفاع والمتقدمين على والوزارات الآخرى"،وكالاتي: