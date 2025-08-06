السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بحوزته 157 كيلو غرام من نبات الداتورا المخدرة

وذكر بيان لاعلام القضاء ورد للسومرية نيوز، انه تم ضبط بحوزة المدان 157 كيلو غرام من نبات الداتورا المخدرة، بعدما أقدم على زراعتها والتي تحتوي على مركبات الاتروبين السامة المهلوسة.وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 27 / ثالثا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، بحسب البيان.