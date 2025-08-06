- محلي



أعيدت قضية حصول شركة "تويوتا" على فرصة استئجار أرض بقيمة 90 دونماً في لإنشاء مركز ضخم للسيارات عليها، إلى الواجهة مجدداً بعد طرح تساؤلات حول أسباب إلغاء المزايدة العلنية ومنحها إلى الشركة اليابانية.

وتفيد معلومات متداولة بأن وزير الإعمار والإسكان تدخل لسحب المناقصة الأولية على الأرض ومنحها إلى شركة " "، وهو ما اعتبره سياسيون تجاوزاً قانونياً ومخالفة لنظام المزايدات المتبع في .

وبدأت القضية، عندما أعلنت لجنة البيع والإيجار في بلديات عن مزايدة لتأجير 90 دونماً تابعة لبلدية النصر والسلام لمدة 25 سنة بقيمة 100 مليون دينار لكل سنة، لكن تم سحب المناقصة واستثناءها من شرط الإعلان ومنحها إلى شركة تويوتا لإنشاء "مركز شركة تويوتا العراق الصناعي والتجاري للاستثمار".

وتشير دراسة الجدوى التي قدمتها شركة "تويوتا" إلى أن مساحة قطعة الأرض الإجمالية تبلغ 225 ألف ، ومساحة المشروع بالمرحلة الأولى 100 ألف متر مربع، ومساحة المرحلة الثانية 125 ألف متر مربع.

ويبلغ رأس المال الكلي للمشروع 30 مليار دينار، مقسمة إلى 13.6 مليار دينار للمرحلة الأولى، و16.4 مليار دينار للمرحلة الثانية، في حين الفترة المتوقعة رأس المال الكلي للمرحلتين 7.4 سنوات، ونسبة العائد السنوي على رأس المال الاستثماري 12.2%.

وحددت دراسة الجدوى، الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من مشروع "مركز شركة تويوتا العراق الصناعي والتجاري للاستثمار، 1000 مركبة بمعدل دوران 6 مرات في السنة، والطاقة الاستيعابية للمرحلة الثانية 3000 مركبة بمعدل دوران 6 في السنة".

ويحتوي المشروع على مخازن ومراكز للفحص والتخليص الجمركي وتسجيل السيارات من قبل دوائر حكومية ستتواجد على أرضه.

وتضيف دراسة الجدوى، أن المشروع على مرحلتين، ويستوعب أكثر من 1000 مركبة بمعدل دوران 6 مرات في السنة، ويهدف إلى "تحرير تجارة منتجات المصانع العالمية إلى العراق من الاحتكار الذي مارسته أسواق دول المنطقة، وكسر احتكار شركات الدول الكبرى".

وتذكر الشركة في دراسة الجدوى أن مشروعها سيؤدي إلى "تفادي الاستيراد العشوائي للسلع والبضائع وتعظيم إيرادات من خلال والرسوم، وتوفير فرص عمل وخفض التكاليف على المستخدم النهائي نتيجة طلب التصنيع بمواصفات خاصة بالسوق العراقية ونقل الخبرات التكنلوجيا إلى العراق".

وتلفت دراسة الجدوى إلى أن رأس مال شركة "تويوتا العراق" هو 24 مليار دينار، مكون من 24 مليار سهم بقيمة أسمية مقدارها دينار للسهم الواحد، والأسهم مملوكة بواقع 55% لشركة سوميتوتو كوروبوريشن اليابانية، و40% لشركة هوشو المملوكة لمجموعة العراقية، و5% لشركة هييف هولدنغ البريطانية.