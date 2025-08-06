تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "صور الأقمار الاصطناعية المُلتقطة تظهر هذا اليوم، تواجد سُحب ركامية متوسطة وواطئة الارتفاع في أجواء شرق البلاد، وذلك بفعل توفر الرطوبة المدارية في الطبقات الجوية القريبة من السطح".وبينت ان "الرياح ستكون سطحية مما يسمح بتطوّر الغطاء السحابي بشكل محلي"، مشيرة الى ان "تواجد السحب يستمر في مناطق متفرقة من مدن البلاد خلال الايام المقبلة".واكدت ان "هناك فرص لهطول زخات امطار رعدية بداية الاسبوع المقبل شمال وغرب البلاد".